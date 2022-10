iPhone mit grüner Energie laden: Apple erklärt, wie das gehen soll

Apple hat mit dem Start von iOS 16.1 wie angekündigt eine neuartige Ladefunktion eingeführt. Die Funktion nennt sich Clean Energy Charging, ist anfangs nur in den USA erhältlich und soll laut dem Konzern den Kohlendioxid-Fußabdruck des iPhone reduzieren. Wie genau das gehen soll, hat das Unternehmen nun in einem neuen Supportdokument erklärt.

Laden zu optimierten Zeiten

Apple zufolge kann das Gerät mit iOS 16.1 "versuchen, Ihre CO₂-Bilanz zu verbessern, indem es gezielt dann geladen wird, wenn Strom mit geringeren CO₂-Emissionen verfügbar ist". Dazu arbeitet Apple mit Vorhersagedaten für die örtliche Energieversorgung, nutzt also offenbar die vom Smartphone erfassten Ortsangaben. "Ihr iPhone erhält eine Vorhersage der Kohlendioxidemissionen in Ihrem lokalen Energienetz und nutzt diese, um Ihr iPhone in Zeiten sauberer Energieerzeugung zu laden." Apple scheint davon auszugehen, dass das gut funktioniert: Clean Energy Charging ist nach dem ersten Setup des iPhone oder der Aktualisierung auf iOS 16.1 standardmäßig aktiv. Will man die Funktion nicht, muss man sie händisch über die Batterieeinstellungen deaktivieren.

Apple zufolge interagiert Clean Energy Charging mit dem bekannten optimierten Laden. Dieses versucht, das iPhone stets so mit dem Strom zu versorgen, dass es zum richtigen Zeitpunkt voll geladen ist, lernt dazu den Terminplan des Nutzers. So soll eine Überladung verringert und unnötige Ladezyklen unterbunden werden. Das Problem dabei: Ändern sich die Lebensgewohnheiten – etwa an Reisetagen –, kommt es vor, dass man mit einem nicht vollständig geladenen Gerät konfrontiert ist. Genauso wie das Clean Energy Charging lässt sich auch das optimierte Laden deaktivieren.

Vor- und Nachteile

Ein nicht vollständig geladenes iPhone kann auch bei Clean Energy Charging vorkommen. Die Funktion scheint vor allem umgesetzt zu sein, um bestimmte Ladezeiten zu vermeiden. Wenn laut Vorhersage besonders viel "nichtgrüner" Strom im Netz ist, lädt das iPhone dann nicht. Benachrichtigt, wann das Gerät dann geladen ist, wird man allerdings. "Wenn Clean Energy Charging den Ladevorgang unterbricht, zeigt eine Benachrichtigung auf dem Sperrbildschirm an, wann Ihr iPhone vollständig geladen sein wird", so Apple.

Wenn die Benachrichtigung kommt, kann man diese nützlicherweise allerdings auch dazu nutzen, das Clean Energy Charging zu unterbinden. Dazu muss man die Benachrichtigung berühren und kurz halten und dann auf "Jetzt laden" tippen. Wie sinnvoll oder problematisch die Funktion ist, dürften die kommenden Wochen zeigen – genauso wie beim optimierten Laden muss sich auch der Algorithmus von Clean Energy Charging zunächst an den Nutzer anpassen.

(bsc)