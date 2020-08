iPod-Mac-mini war in Planung

Bei Apple entstehen im Laufe der Zeit intern die verschiedensten Modelle von Macs, iPhones, iPad & Co. Manchmal entfleuchen diese Geräte, die es über ein Prototypstadium nicht hinaus geschafft haben, in die Welt außerhalb der heiligen Hallen Cupertinos. So wurde vor Jahren etwa ein MacBook Pro mit UMTS-Antenne auf eBay eingestellt – obwohl Apples Profi-Notebooks auch heute noch ohne integrierten Mobilfunkanschluss kommen.

Dock-Anschluss auf der Oberseite

Nun ist ein weiterer Prototyp im Netz aufgetaucht. Ein auf Elektronik-Leaks spezialisierter Twitter-Account, der angeblich in China sitzt, postete zum Wochenende mehrere Aufnahmen eines alten Mac mini, der eine Besonderheit aufweist: Er verfügt auf der Oberseite über einen 30-poligen Dock-Anschluss, den Apple einst für iPods verwendete. Geeignet scheint dieser allerdings nicht für alle iPod-Modelle zu sein, sondern nur für den kompakten iPod nano der ersten Generation.

Es soll sich um ein sogenanntes EVT-Modell handeln – das steht für "Engineering Validation Test". Dies sind Ingenieursprototypen, die zeigen sollen, ob ein grundlegendes Design funktioniert und den spezifizierten Vorgaben entspricht – vom EVT ist es jedoch noch ein langer Weg bis zum tatsächlich Produkt. Dieser wurde in diesem Fall von Apple nicht genommen; die Entwicklung wurde abgebrochen. Wann genau das war und welche Geschichte sich dahinter verbirgt, bleibt unklar.

Logische Entwicklung

Vom damaligen Stand der Dinge ausgesehen war der iPod-Mac-mini durchaus nicht unattraktiv: Der iPod verkaufte sich zum damaligen Zeitpunkt hervorragend und läutete eine neue Erfolgsära Apples ein. Ihn auf diese Art mit einem Mac zu verbinden, wirkt also logisch. Der iPod nano der ersten Generation kam im Herbst 2005 auf den Markt.

Heutzutage würde ein solches Design keinen Sinn mehr machen. Apple hat den Dock-Anschluss im Herbst 2014 offiziell beerdigt – er wirkt heutzutage im Vergleich zum seither verwendeten Lightning-Connector massiv groß. Der iPod wird nur noch in recht kleinen Stückzahlen verkauft, Nutzer verwenden ihr iPhone als Musikspieler. Auch das Design des Mac mini sieht mittlerweile anders aus. (bsc)