iTunes für Windows: Apples klassische Musik-App lebt

iTunes? Da war doch was! Nach dem Ende der Mac-Version im Jahr 2019 hat Apple seine traditionsreiche Musik-Anwendung noch nicht beerdigt: Unter Windows wird sie – mangels eigener App für Apple Music – fröhlich weitergepflegt. Der Hersteller hat nun die frische Version iTunes 12.12.8 vorgelegt, die kleinere Neuerungen bringt.

Wohl für neue HomePods gedacht

Die Software ist wie gehabt entweder bei Apple direkt oder in Microsofts hauseigenem App Store zu beziehen. Version 12.12.8 folgt auf Version 12.12.7 aus dem vergangenen Dezember. Bei den Angaben zu den Neuerungen gibt sich Apple einmal mehr kurz angebunden. Laut Release Notes gibt es Stabilitätsverbesserungen sowie eine "Unterstützung für neue Geräte". Damit ist vermutlich der kürzlich erschienene neue HomePod der zweiten Generation gemeint, dem bislang noch die iTunes-Unterstützung unter Windows fehlte.

Dass es auch sicherheitsrelevante Fixes – etwa in der mitgelieferten Browser-Engine WebKit – gibt, ist wahrscheinlich. Allerdings macht Apple hierzu bislang keine Angaben, führt iTunes 12.12.8 (noch) nicht in seiner Security-Updates-Liste. Da iTunes unter Windows stets auch diverse Zusatzfunktionen mitbringt, die Sicherheitsrelevanz haben, sollte man die Update-Aufforderung von Apple ernst nehmen – schaden kann die Aktualisierung keinesfalls.

Warten auf Apple Music

iTunes unter Windows – von Steve Jobs einst legendär als "Eiswasser in der Hölle" angekündigt – ist mittlerweile äußerst angestaubt. Die App erfüllt zwar ihren Zweck, hat aber nicht die verbesserte Oberfläche von Apple Music unter macOS. Dort hatte Apple verschiedene Aufgaben in verschiedene Apps ausgelagert, etwa Podcasts in die eigene Podcasts-App und Hörbücher in die Bücher-App Apple Books. Unter Windows bildet iTunes immer noch die Medienzentrale. Eine Apple-Music-Version für den PC scheint Apple vorzusehen, umgesetzt wurde dies aber noch nicht.

Das hat Folgen fürs Nutzerfeedback: Im Microsoft Store hat iTunes nur noch eine Bewertung von 2 1/2 Sternen von 5. "Es funktioniert, ist aber signifikant veraltet", schreibt etwa ein entnervter PC-Besitzer. Andere klagen über Startprobleme oder zu strikte Sicherheitsfeatures."Furchtbar, aber Du hast keine Wahl", meint ein anderer User. Aus dem "Eiswasser in der Hölle" scheint eine eigene Hölle geworden zu sein.

(bsc)