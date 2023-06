iWork-Suite: Apple rüstet Support für skalierbare Vektorgrafiken nach

Apple hat seine kostenlose Office-Suite aktualisiert: Pages, Keynote und Numbers sind in neue Version verfügbar – für alle Plattformen von iOS über iPadOS und macOS bis hin zur Web-Version in iCloud. Zentrale Neuerung ist der Support für die direkte Einbindung skalierbarer Vektorgrafiken (SVG) in Textdokumente, Präsentationen und Tabellen – dies soll für optimale Bildqualität in jeder Größe sorgen. Pages kann die SVG-Bilder auch beim Exportieren ins EPUB-Format beibehalten, wie Apple anmerkt.

Notizen in Pages weiterbearbeiten

Zudem erhalten Nutzer die Option, die SVG-Bilder in der Formenmediathek zu sichern, um diese immer wieder auch in anderen Dokumenten zu verwenden. Pages bietet in der neuen Version 13.1 darüber hinaus eine bessere Einbindung von Apples Notizen-App: Dort erstellte Notizen lassen sich nun direkt in Pages importieren und dort weiterbearbeiten, so der Hersteller.

Zu den weiteren Neuerungen gehören aktualisierte Vorlagen unter anderem für Geschäftsberichte und Schulunterlagen sowie Summenbeschriftungen bei gestapelten Balkendiagrammen, Säulendiagrammen und Flächendiagrammen – das ist natürlich ebenfalls in Numbers und Keynote integriert. iPhone- und iPad-Nutzer können zudem Videos in Apples ProRes-Format in ihre Dokumente und Präsentationen einbauen. Für die Mac-Version von Keynote verspricht Apple außerdem Verbesserungen bei der Bildschirmfreigabe von Präsentationen in FaceTime-Videokonferenzen – der Wechsel zum Präsentationsfenster sei jetzt einfacher. Pages- und Numbers-Nutzer können auf iPhone und iPad jetzt obendrein Felder für Datum und Uhrzeit in ein Dokument einfügen.

Support für macOS 12 und iOS 15 wohl vor dem Aus

Die neuesten Versionen von Pages, Keynote und Numbers laufen weiterhin ab macOS 12 Monterey (ab Version 12.3) und iOS sowie iPadOS 15 (ab Version 15.4). Der Support für macOS 12 und iOS 15 dürfte in wenigen Monaten enden: Mit der Veröffentlichung von iOS 17 & Co im Herbst, setzt Apple die Mindestvoraussetzung neuer iWork-Versionen dann vermutlich auf iOS 16 und macOS 13 Ventura hoch.

(lbe)