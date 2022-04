iWork-Update bringt Unterstützung für Kurzbefehle

Apple hat seiner kostenlosen Bürosuite iWork ein größeres Update verpasst, das auf dem Mac Verbesserungen bei der Automatisierung von Tabellenkalkulation, Präsentationssoftware und Textverarbeitung liefert. So unterstützen Numbers, Keynote und Pages erstmals verschiedene zentrale Funktionen zur Verwendung von Apples hauseigener Kurzbefehle-App (Shortcuts).

Monterey ist notwendig

DIe Verbesserungen stecken in den in der Nacht zum Freitag veröffentlichten Versionen 12.0 der drei Programme. Damit man Shortcuts einsetzen kann, muss auf dem Mac allerdings das aktuelle Betriebssystem macOS 12 alias Monterey laufen.

Keynote 12 kann via Kurzbefehle eine Präsentation starten (sowohl im Rehearsal-, Bearbeitungs- als auch im Show-Modus) sowie eine neue Präsentation erstellen. Numbers 12 öffnen Tabellen und legt diese neu an, erlaubt zudem das Ergänzen neuer Zeilen zu Beginn oder Ende einer Tabelle. Pages 12 kann Dokumente öffnen oder neue Dokumente anlegen. Weitere Verbesserungen betreffen das schnelle Kopieren von Inhalten ohne Formeln aus Numbers sowie die Erstellung neuer Formeln mittels Spracheingabe VoiceOver. Pages kann nun Apple-Books-Bücher erstellen, die größer als 2 GByte sind und Kommentare und Änderungen per VoiceOver lesen und verfolgen.

Mobile Neuerungen

Unter iOS und iPadOS werden in Pages 12 die erwähnten Voice-Over- und Apple-Books-Funktionen nachgereicht, zusätzlich kann man nun Seitenzahlen an beliebiger Stelle im Dokument einfügen und die Schriftgröße präziser anpassen. Außerdem gibt es einen neuen Schnellstartmodus vom Home-Screen aus. Das mobile Numbers 12 kann ebenfalls Schriften genauer anpassen und bietet die Kopier- und VoiceOver-Funktionen aus der Mac-Version. Keynote 12 bietet die präziseren Schriftgrößen und kann Folien auf eine Zoomstufe von 400 Prozent stellen.

Alle iWork-Programme sind wie erwähnt kostenlos. Mindestvoraussetzung sind iOS oder iPadOS 14 beziehungsweise macOS 11. Alle Funktionen stehen üblicherweise nur mit der jeweils neuesten Betriebssystemversion zur Verfügung.

