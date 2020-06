iX 7/2020 ist da: Informationssicherheits-Managementsysteme und Videokonferenzen

In der neuen iX 7/2020 erfahren Leser, warum so gut wie kein Unternehmen mehr ohne ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) auskommen kann: Nicht nur lässt sich mit ihm die IT-Security deutlich erhöhen, vor allem aber setzen viele Regulierungen die Einführung eines ISMS voraus. Ein in der neuen Ausgabe startendes Tutorial erklärt, wie auch kleinere Firmen ein solches Projekt anpacken können – und das, ohne in teure Software und externe Berater investieren zu müssen.

Außerdem finden Leser in der Juli-iX eine umfangreiche Marktübersicht zu Videokonferenzsoftware – denn spätestens mit dem Corona-Homeoffice belassen es die meisten Unternehmen nicht mehr beim in der Schatten-IT lungernden Skype. Wer aber Besprechungen ganzer Abteilungen oder noch größere Konferenzen auf die Beine stellen will, muss erst einige Rahmenbedingungen festlegen: Soll die Applikation im eigenen Rechenzentrum oder in der Cloud laufen? Wie viele Nutzer sollen gleichzeitig teilnehmen können? Und welche Funktionen brauchen die Anwender wirklich?

Ferner wirft die neue iX einen Blick auf Microsofts HoloLens 2. Neben einem Test der Hardware stellt ein Artikel Buildwagon vor, damit Entwickler Augmented-Reality-Anwendungen mit JavaScript schreiben können. Auch vRealize Suite 8.1 muss im Review zeigen, was VMwares Hybrid-Cloud kann und von der Konkurrenz unterscheidet.

Anregungen und Kritik zu diesen Artikeln und dem neuen Heft können Leser der Redaktion unter post@ix.de zukommen lassen. Viele weitere Themen finden Leser in der aktuellen iX:

(fo)