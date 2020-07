iX 8/2020 ist da: Digitale Ethik, Hybride Backups und Videokonferenzsoftware

Informations- und Kommunikationstechnik spielt in allen Lebensbereichen eine immer wichtigere Rolle. Softwareentwickler und andere Digitalschaffende stehen daher zunehmend in der ethischen Verantwortung und müssen sich fragen, was richtiges Handeln im professionellen Kontext ausmacht. Die neue iX 8/2020 gibt einen Überblick über Ethische Grundlagen, Mindsets und Methoden, aber auch pragmatische Tipps für Softwareentwickler und IT-Manager – und zum Problem des systematischen Gender Bias in KI-Systemen.

Außerdem bietet die iX 8/2020 mit BigBlueButton einen Artikel über die beliebte Open-Source-Software für Videokonferenzen, die man selbst hosten oder als Service übers Netz einkaufen kann. Anders als Teams, Zoom und Co. bietet sie spezielle Funktionen für Onlineschulungen. iX hat sich angesehen, was BigBlueButton kann und wie es um die Skalierbarkeit steht.

Die Marktübersicht dreht sich in der August-Ausgabe um elf Backup-Systeme für heterogene Umgebungen, bei denen die Daten über physische Server, lokale VMs, Cloud-Anwendungen und unterschiedliche Client-Systeme verteilt sind.

Anregungen und Kritik zu diesen Artikeln und dem neuen Heft können Leser der Redaktion unter post@ix.de zukommen lassen. Viele weitere Themen finden Leser in der aktuellen iX:

(mfe)