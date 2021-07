iX 8/2021: Besser programmieren mit KI

Zunehmend kommt in der Softwareentwicklung künstliche Intelligenz zum Einsatz. Ein prominentes Beispiel ist GPT-3: Mit dem Sprachmodell lassen sich in natürlicher Sprache formulierte Anforderungen automatisch in ein Computerprogramm übertragen. Videos, in denen Nutzer zum Beispiel mit wenigen Befehlen die Google-Webseite nachbauen, sorgen für Aufsehen.

Sieht keine eigenen Fehler

Doch wie Bernd Finkbeiner und Frederik Schmitt in der neuen iX 8/2021 erklären, sind solche Vorführungen mit Vorsicht zu genießen – wortwörtlich, denn die KI kann ihren Code nicht auf Korrektheit überprüfen. Entsprechend weisen auch Anbieter wie GitHub explizit darauf hin, dass die Verantwortung dafür, dass das Programm am Ende macht, was es soll, dennoch beim Entwickler liegt.

Schon jetzt zuverlässig funktioniert jedoch die Syntax-Guided Synthesis (SyGuS). Zentraler Aspekt ist, dass man die Menge aller möglichen Programme mit einer domänenspezifischen Sprache (DSL) formalisiert. Ein Beispiel findet sich bei Excel: Zunächst gibt man Daten nach einem Muster ein – wie die Trennung von Namen in Vor- und Nachnamen – und das Programm erkennt dieses Muster automatisch und kann den Rest der Tabelle selbsttätig vervollständigen.

Im Hintergrund berechnet der Codegenerierungsalgorithmus für jedes Beispiel mehrere Programme, deren Ergebnisse mit dem des Beispiels übereinstimmen. Funktioniert eines dieser Programme mit allen Beispielen, muss es sich um das korrekte handeln. Ist es aber nur bei einem Teil der Beispiele anwendbar, ein anderes Programm jedoch bei der anderen Hälfte, partitioniert die Software die Daten in unterschiedliche Klassen. Bei Namen wären das der Nachname, Vorname sowie Vorname Nachname.

