iX 9/2020: Risiko US-Software

Seit der EuGH den Privacy Shield gekippt hat, gibt es keine klare Rechtsgrundlage mehr für den Transfer personenbezogener Daten in die USA. Wer jetzt weiter US-Cloud-Dienste oder US-Software nutzt und dabei Daten an US-Firmen überträgt, verstößt möglicherweise gegen den Datenschutz – und riskiert Bußgelder und Schadenersatzforderungen.

Das Titelthema der neuen iX 9/2020 beschreibt die Konsequenzen des Urteils. Fachautoren erläutern die rechtlichen und technischen Optionen, US-Dienste und -Software weiterzunutzen, und liefern eine Einschätzung verbreiteter US-Dienste von den Amazon Web Services und Azure über Dropbox, Teams und Zoom bis Office 365, Facebook und PayPal – inklusive rechtssicherer Alternativen.

Weitere Themen in iX 9/2020 sind Tools für die agile Softwareentwicklung, Konzepte für die Digitalisierung von Unternehmen und Open RAN, ein offener Standard für Mobilfunknetze. iX 10/2020 beschreibt, wie sich in den Fachabteilungen genutzte Cloud-Dienste aufspüren und ins zentrale IT Service Management integrieren lassen. Im iX-Labor treten zwei NAS-Appliances der Mittelklasse von Synology und QNAP gegeneinander an, die mit unterschiedlichen Ansätzen Hochverfügbarkeit versprechen.

