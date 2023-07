iX-Intensiv-Workshop: Linux-Server härten

Malware und Hacker-Angriffe sind längst nicht mehr nur ein Windows-Thema – auch Linux-Server und die darauf laufenden Dienste geraten immer häufiger unter Beschuss. Der Intensiv-Workshop Linux-Server härten: Verschlüsselung, Zugriffskontrolle, Integritätschecks behandelt an fünf Tagen umfassend das Absichern von Linux-Servern. Das Themenspektrum reicht von der physischen Server-Sicherheit über Mechanismen der Zugriffskontrolle im Firmen-Netz und das härten von Netzwerkdiensten bis zum Logging, Monitoring und Intrusion Detection.

Anzeige

Sicherheitsframeworks und Einbruchserkennung

Sie lernen, wie man Daten sicher verschlüsselt und Dienste absichert, ebenso wie Sie fortgeschrittene Methoden der Zugriffskontrolle wie Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA). Zudem lernen Sie die bekannten und bewährten Sicherheitsframeworks SELinux und AppArmor kennen. Auch die Analyse von Logfiles mit sicherheitsrelevanten Vorfällen und das Thema Einbruchserkennung stehen auf dem Programm. Zu guter Letzt erhalten Sie eine (theoretische) Einführung in das Penetration Testing, womit Sie gezielt Sicherheitslücken in der eigenen IT aufspüren können.

Der iX-Workshop findet vom 21. bis 25. August 2023 per Videokonferenz in einem Remote Classroom statt. Trainer Florian Winkler ist als Consultant und Trainer beim Linux-Systemhaus B1 Systems im Einsatz. Seine Themenschwerpunkte liegen in den Bereichen Konfigurationsmanagement, Dev(Sec-)Ops, Deployment, Security und Automatisierung.

Viel Praxis

Damit Sie Ihr neues Wissen direkt praktisch ausprobieren und selbst Hand anlegen können, erhalten Sie ssh-Zugriff auf zu diesem Zweck bereitgestellte Linux-Systeme. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, dem Referenten Fragen zu stellen und sich mit den anderen Teilnehmenden auszutauschen. Damit das gut funktioniert, liegt die Gruppengröße bei maximal 12 Personen.

(akl)