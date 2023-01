iX-Intensivkurs: VMware vSphere 6 und 7 administrieren

In diesem fünftägigen Intensiv-Workshop erlernen Sie die Installation, Konfiguration und Verwaltung einer vSphere-6- und -7-Umgebung in zahlreichen praktischen Übungen an einem realen vSphere-System – sowohl auf der Kommandozeile als auch mit der grafischen Verwaltungsoberfläche.

In diesem Workshop mit hohem Mitmach-Anteil liegt ein besonderer Fokus auf der Vermittlung bewährter Best Practices. Die Trainer sind VMWare-Spezialisten und als Berater bei Söldner Consult GmbH mit den Schwerpunkten Cloud Computing und Virtualisierung tätig.

Der Powerkurs vSphere-Administration findet vom 20. bis 24. Februar als Online-Schulung statt. Er richtet sich an Windows- und Linux-Admins, die den schnellen und effizienten Einstieg in die in vielen Unternehmen zum Einsatz kommende Virtualisierungsplattform von VMware suchen. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf zehn begrenzt, um ein intensives Arbeiten und einen umfassenden Austausch zwischen Teilnehmenden und Referenten zu ermöglichen. Bei einer Buchung bis 22.1.2023 erhalten Sie 10 Prozent Rabatt auf die Workshop-Gebühr.

Powerkurs Administration von VMware vSphere 6 und 7, Onlinekurs, 20.2.-24.2.2023

Keine Zeit im Februar?

Auch im Juni, September und November besteht Gelegenheit zur Teilnahme an diesem Kurs.

