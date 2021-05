iX-Konferenz: Neue Storage-Architekturen im RZ

Auf dem Storage Architecture Day am 12.5. können Admins, Storage-Verantwortliche und RZ-ihr Wissen zu aktuellen Entwicklungen bei Storage-Architekturen in Rechenzentren auffrischen und ausbauen. So versprechen Immutable Object Storage und unlöschbarer Cloud-Speicher den Schutz der Daten vor Ransomware. Joerg Riether untersucht in seinem Vortrag, ob dieses Sicherheitsversprechen tatsächlich eingelöst werden kann.

Weitere Vorträge gehen der Frage nach, welche Storage-Systeme und -Architekturen zu welchen Anforderungen passen, wie sich die Vorteile spezieller Architekturen nutzen und ihre Nachteile umgehen lassen. Für den Storage Architecture Day, den Abschluss des Frühjahrsprogramms der iX-Konferenz storage2day, sind noch kostenfreie Tickets erhältlich.

Weitere Informationen zu Programm und Anmeldung:

(jvo)