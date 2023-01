iX-Tagesworkshop: Azure Active Directory gegen Angriffe absichern

Microsofts Identitätsdienst in der Cloud Azure Active Directory (AD) ist als zentraler Bestandteil vieler Unternehmensnetze ein beliebtes Ziel von Ransomware- und anderen Angriffen. Im Online-Workshop Angriffe auf und Absicherung von Azure Active Directory lernen Sie, wie Angreifer Fehlkonfigurationen der Microsoft-Cloud sowie fehlende Härtungsmaßnahmen ausnutzen, und wie Sie Ihre AAD-Umgebung und Azure-Dienste effektiv absichern.

Der Online-Workshop findet am 16. und 17. Februar 2023 statt und richtet sich an Administrator:innen, IT-Leiter:innen, IT-Sicherheitsverantwortliche sowie an Sicherheits-Fachleute, die sich intensiver mit Angriffen auf und Absicherung von Azure Active Directory und Azure-Diensten beschäftigen wollen oder müssen. Referent Frank Ully ist ein erfahrener Penetration Tester sowie Head of Research bei der Oneconsult Deutschland AG in München. Noch bis 18. Januar erhalten Sie 10 Prozent Frühbucherrabatt auf den Ticketpreis.

Weitere Informationen und Anmeldung

Angriffe auf und Absicherung von Azure Active Directory, Online-Workshop am 16. und 17. Februar 2023

Sie möchten wissen, wie Sie Ihre lokale Active-Directory-Umgebung gegen Angriffe absichern können? Dann empfehlen wir Ihnen unseren Workshop Angriffsziel lokales Active Directory: effiziente Absicherung. Mit neuen Terminen für 2023.

