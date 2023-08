iX-Workshop: Anforderungen für den KRITIS-Betrieb umsetzen

Kritische Infrastrukturen (KRITIS) von Unternehmen und Institutionen unterliegen besonderen Sicherheitsanforderungen. Werden sie gestört oder schwerwiegend beeinträchtigt, kann dies zu Versorgungsengpässen, erheblichen Störungen der öffentlichen Sicherheit oder anderen schwerwiegenden Folgen führen. Daher ist es wichtig, geeignete Pläne, Verfahren und Technologien zum Schutz dieser Infrastrukturen einzusetzen.

Konkrete Schritte für die Umsetzung

In dem zweitägigen Online-Workshop KRITIS-Anforderungen in der Praxis umsetzen erfahren Sie, wie Sie die gesetzlichen Vorgaben des § 8a BSIG - Sicherheit in der Informationstechnik Kritischer Infrastrukturen - praxisnah und sicher umsetzen können. Der Workshop richtet sich primär an Betreiber kritischer Infrastrukturen und deren Dienstleister, steht aber grundsätzlich allen Interessierten offen. Ein Grundverständnis von IT-Sicherheit und Management-Prozessen wird jedoch vorausgesetzt.

Trainer Daniel Jedecke legt den Fokus auf die praktische Anwendung und erste konkrete Umsetzungsschritte im eigenen Unternehmensumfeld. Dazu gehören beispielsweise eine Gap-Analyse, ein Information Security Management System (ISMS) sowie eine Bestandsaufnahme der eigenen Assets. Dabei werden Sie sich auch mit typischen Fallstricken und Fehlern auseinandersetzen und erfahren, wie Sie diese vermeiden können. Für eigene Fragen und die Diskussion von Anwendungsszenarien besteht während des Workshops ausreichend Gelegenheit.

Als Senior Expert der HiSolutions AG verfügt Daniel Jedecke über langjährige Erfahrung in den Bereichen technische IT-Sicherheit und Auditierung. Er berät und begleitet Unternehmen bei der Einführung von ISMS und den notwendigen organisatorischen und technischen Maßnahmen.

Weitere Informationen und Anmeldung

KRITIS-Anforderungen in der Praxis umsetzen, zweitägiger Online-Workshop am 14. bis 15. September 2023.

Bei Anmeldung bis zum 16. August 2023 erhalten Sie einen Frühbucherrabatt von 10 Prozent auf den Ticketpreis.

Diesen KRITIS-Workshop können Sie ebenfalls im Dezember diesen Jahres buchen.

