iX-Workshop: Angriffsziel lokales Active Directory: effiziente Absicherung

Das Active Directory (AD) ist ein zentraler Bestandteil vieler Unternehmensnetze und ein beliebtes Ziel von Ransomware und anderen Angriffen. Im iX-Workshop Angriffsziel Active Directory: effiziente Absicherung lernen Sie die wichtigsten Angriffstechniken wie Pass the Hash und Delegierungsschwachstellen kennen. Sie erfahren, wie Sie mit Werkzeugen wie PowerView und Bloodhound sowie Audit-Tools wie PingCastle Fehlkonfigurationen und Schwachstellen in Ihrem AD identifizieren, um sie im Anschluss zu beheben und so das Herzstück Ihrer IT effektiv gegen Angriffe zu schützen.

Der Online-Workshop findet am 12. und 13. Oktober 2022 statt. Um genügend Raum für Fragen und Interaktion zu lassen, ist die Teilnahme auf 20 Personen beschränkt. Referent Frank Ully ist Penetrationstester und Head of Research bei der Oneconsult Deutschland AG in München. Bei Buchung bis 14. September erhalten Sie 10% Frühbucherrabatt.

Weitere Informationen und Anmeldung

Angriffsziel Active Directory: effiziente Absicherung, Online-Workshop, 12.-13. Oktober 2022. Diese Schulung findet auch am 1. und 2. Dezember 2022 statt.

(akl)