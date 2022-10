iX-Workshop: Anwendungen deployen, managen und betreiben mit OpenShift

Mit OpenShift können Entwickler:innen ihre Anwendungen aufbauen, containerisieren, testen und in Betrieb nehmen. Die dreitägige Online-Schulung Anwendungen deployen, managen und betreiben mit OpenShift weiht Sie in die Best Practices von Lifecycle-Management mit der von Red Hat entwickelten Platform as a Service (PaaS) ein.

Viel Praxis

Dieser Online-Workshop vom 7. bis 9. Dezember 2022 kombiniert die Vermittlung der Grundlagen und Konzepte von OpenShift mit praktischen Übungen, die an den realen Unternehmenseinsatz angelehnt sind. Sie lernen die OpenShift-Objekte kennen und einsetzen, mit denen Sie den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anwendung verwalten können. Die Teilnahme ist auf 12 Personen beschränkt, und bietet so viel Gelegenheit für Fragen, Praxis und Interaktivität.

Referent Jan Bundesmann ist Senior Consultant und Trainer beim süddeutschen Systemhaus ATIX AG. Er ist auf Container-Orchestrierung, Virtualisierung und Automatisierung von IT-Infrastrukturen spezialisiert. Wenn Sie sich bis 8. November anmelden, erhalten Sie 10 Prozent Frühbucherrabatt.

Weitere Informationen und Anmeldung

Anwendungen deployen, managen und betreiben mit OpenShift, dreitägiger Online-Workshop vom 7. bis 9. Dezember 2022.

(akl)