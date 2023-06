iX-Workshop: Azure AD als zentralen Authentifizierungsdienst (Last Call)

In der eintägigen iX-Schulung Azure Active Directory als zentralen Authentifizierungsdienst einrichten am 22. Juni lernen Sie, wie Sie Benutzer und andere Identitäten aus dem lokalen Active Directory in ihrer Domäne mit Azure AD synchronisieren und so eine zentrale, hochverfügbare Umgebung zur Authentifizierung und Autorisierung bereitstellen.

Nicht nur die Verwaltung solcher hybriden Identitäten ist Bestandteil dieses Workshops, sondern auch die Absicherung gegen Angriffe und das Anbinden von Anwendungen an Azure AD als Authentifizierungsprovider.

Referent Martin Kleinpass der IT-Beratungsfirma Rewion ist erfahrener Berater im Umfeld von Cloud Sicherheit und hybriden Microsoft Infrastrukturen. Für den Juni-Termin dieses Workshops am 22. 6. sind noch Plätze frei. Auch für den Termin nach den Sommerferien am 14. September können Sie sich bereits anmelden. (Hier gilt noch der Frühbucherrabatt.)

