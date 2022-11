iX-Workshop: Azure AD als zentralen Authentifizierungsdienst einrichten

In der eintägigen iX-Schulung Azure Active Directory als zentralen Authentifizierungsdienst einrichten lernen Sie, wie Sie Benutzer und andere Identitäten aus dem lokalen Active Directory in ihrer Domäne mit Azure AD synchronisieren. So stellen Sie eine zentrale, hochverfügbare Umgebung zur Authentifizierung und Autorisierung bereit. Nicht nur die Verwaltung solcher hybriden Identitäten ist Bestandteil dieses Workshops, sondern auch das Absichern der Identitäten gegen Angriffe und das Anbinden von Anwendungen an Azure AD als Authentifizierungsprovider.

Die Schulung findet am 30. November als Online-Workshop statt. Um ausreichend Zeit für Rückfragen und Austausch zu gewährleisten, ist die Teilnahme auf 20 Personen begrenzt. Trainer Thomas Windscheif der IT-Beratungsfirma Rewion ist langjähriger Consultant in den Bereichen Microsoft Infrastruktur und hybride Microsoft SaaS-Dienste. Er unterstützt Kunden im Public Sector bei der Modernisierung und Automatisierung von Unternehmensprozessen.

