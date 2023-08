iX-Workshop: Azure AD als zentralen Authentifizierungsdienst einrichten

Azure Active Directory (Azure AD, AAD) ist die Cloud-basierte Variante des Active Directory. AAD wird vollständig von Microsoft als Platform-as-a-Service (PaaS) verwaltet und lässt sich mit einem lokalen Active Directory synchronisieren. Azure AD bietet den Authentifizierungsdienst für verschiedene Azure-Dienste wie M365 oder Intune an und unterstützt Sicherheitsfunktionen wie die Multi-Faktor-Authentifizierung.

Anzeige

In dem eintägigen iX-Workshop Azure Active Directory als zentralen Authentifizierungsdienst einrichten lernen Sie, wie Sie Benutzer und andere Identitäten aus dem lokalen Active Directory in Ihrer Domäne mit Azure AD synchronisieren. So stellen Sie eine zentrale, hochverfügbare Umgebung für Authentifizierung und Autorisierung bereit. Nicht nur die Verwaltung solcher hybriden Identitäten ist Teil dieses Workshops, sondern auch die Absicherung der Identitäten gegen Angriffe und die Anbindung von Anwendungen an Azure AD als Authentifizierungs-Provider.

Trainer Martin Kleinpass vom IT-Beratungsunternehmen Rewion führt durch den Workshop. Als erfahrener Berater ist er spezialisiert auf Cloud-Sicherheit und hybride Microsoft-Infrastrukturen. Um ausreichend Zeit für Fragen und Austausch zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl auf 20 Personen begrenzt.

Weitere Informationen und Anmeldung

Azure Active Directory als zentralen Authentifizierungsdienst einrichten, Online-Workshop, 14. September 2023

Bei Anmeldung bis zum 16. August 2023 erhalten Sie 10 Prozent Rabatt auf den Workshop-Preis.

(ilk)