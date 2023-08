iX-Workshop: BCM – Notfallplanung und Notfallübungen (mit Frühbucherrabatt)

Nur wer gut vorbereitet ist, kann auf plötzlich auftretende Störungen, Notfälle oder Cyberangriffe schnell reagieren, Schäden begrenzen und Ausfälle minimieren. Dies gilt sowohl für die Absicherung Ihrer Geschäftsprozesse als auch für Ihre selbst betriebene IT. Eine Notfallplanung hilft dabei, im Ernstfall schnell das Richtige zu tun und Schlimmeres zu verhindern.

Wie geeignet und wirksam erarbeitete Notfallpläne sind, überprüfen Sie am zuverlässigsten in gezielten Notfallübungen. Diese helfen, Ihre Pläne kontinuierlich anzupassen und zu verbessern.

Leitfaden zur professionellen IT-Notfallplanung

Im dreitägigen Online-Workshop BCM - Notfallplanung und Notfallübungen vom 9. bis 11. Oktober 2023 erarbeiten Sie unter Anleitung eines erfahrenen Sicherheitstrainers Schritt für Schritt einen Leitfaden für eine professionelle IT-Notfallplanung.

Business Continuity Management (BCM)

Der Workshop vermittelt wichtige Standards und Methoden des Business Continuity Managements (BCM) und des IT-Notfallmanagements. Sie lernen, IT-Risiken zu identifizieren und zu bewerten. Weitere Themen sind die Erstellung einer umfassenden IT-Notfalldokumentation inklusive Wiederanlaufplanung, der Aufbau einer reaktiven IT-Notfallorganisation sowie die Durchführung und Auswertung von Notfallübungen.

Durch den Workshop führt Lukas Reike-Kunze, Experte für BCM, Informationssicherheit, IT-Notfallmanagement und IT-Risikomanagement bei der HiSolutions AG. Mit seiner langjährigen Erfahrung unterstützt er Organisationen, Unternehmen und Betreiber kritischer Infrastrukturen bei der Bewältigung von Ereignissen.

Dieser Online-Workshop richtet sich an IT-Notfallmanager, Leiter, Sicherheitsbeauftragte, CISOs, Business Continuity Manager, Risikomanager und Auditoren. Grundkenntnisse der IT-Sicherheit sowie der Organisationsstrukturen und -prozesse in der IT werden vorausgesetzt.

Weitere Informationen und Anmeldung

BCM: Notfallplanung und Notfallübungen, Online-Workshop, 9. bis 11. Oktober 2023.

Bei Anmeldung bis zum 10. September erhalten Sie einen Frühbucherrabatt von 10 Prozent auf den Ticketpreis.

Diesen Workshop bieten wir ebenfalls im Dezember an. Auch für diesen Termin können Sie sich bereits anmelden.

