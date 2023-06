iX-Workshop: Business Continuity Management (BCM) & IT-Notfallplanung

Kein Unternehmen ist davor gefeit, zum Opfer eines Cyberangriffs zu werden. Eine Notfallplanung hilft dabei, im Ernstfall schnell das Richtige zu tun und Schlimmeres zu verhindern. In der dreitägigen Online-Schulung BCM: Notfallplanung und Notfallübungen vom 26. bis 28. Juni erarbeiten Sie Schritt für Schritt unter Anleitung eines erfahrenen Referenten einen Leitfaden für eine professionelle IT-Notfallplanung für Ihr Unternehmen. Bestandteil des Workshops sind zudem die zur Überprüfung des Plans notwendigen Notfallübungen.

Business Continuity Management

Sie lernen die wichtigsten Standards und Methoden für das BCM- und IT-Notfallmanagement kennen und erfahren, wie Sie IT-Risiken identifizieren und bewerten. Weitere Themen sind der Aufbau Ihrer eigenen IT-Notfalldokumentation inklusive Wiederanlaufplanung, das Etablieren einer reaktiven IT-Notfallorganisation und die Durchführung und Auswertung von Notfallübungen.

Das Online-Training richtet sich an IT-Notfallmanager, -Leiter, -Sicherheitsbeauftragte, CISOs, Business Continuity Manager, Risikomanager und Auditoren. Teilnehmende sollten Grundwissen zur IT-Sicherheit und zu Organisationsstrukturen und Prozessen in der IT mitbringen.

Referent Lukas Reike-Kunze von HiSolutions ist Spezialist für BCM, Informationssicherheit, IT-Notfallmanagement und IT-Risikomanagement. Als Krisencoach begleitet er Organisationen, Unternehmen sowie kritische Infrastrukturbetreiber zu allen Fragen der Ereignisbewältigung. Bei Buchung Ihres Workshop-Tickets bis 28.5. erhalten Sie 10 Prozent Frühbucherrabatt auf die Workshop-Gebühr.

Weitere Informationen und Anmeldung

BCM: Notfallplanung und Notfallübungen, Online-Workshop, 26.- 28. Juni 2023.

Diesen Workshop bieten wir in diesem Jahr auch im August, Oktober und Dezember an. Auch für diese Termine können Sie sich bereits anmelden.

(akl)