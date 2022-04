iX-Workshop: C++20 – Concepts, Ranges, Module und Coroutinen

Die mit der aktuellen Version C++20 eingeführten Concepts, definieren zusammen mit der Ranges-Bibliothek, Modulen und Coroutinen das Paradigma, wie man mit C++ moderne Anwendungen entwickelt, grundlegend neu. Im dreitägigen Online-Intensiv-Workshop C++20: die Neuerungen umfassend erklärt lernen Sie nicht nur diese "großen vier" neuen Features kennen, sondern auch die vielen anderen nützlichen Funktionen, die C++20 mitbringt.

C++20 für eigene Projekte

Die Online-Schulung richtet sich an Software-Entwickelnde mit einem soliden Grundwissen in C++, die sich einen schnellen und gleichzeitig umfassenden Überblick über die Neuerungen von C++20 verschaffen wollen. Nach der Teilnahme wissen Sie, wie Sie die neuen Funktionen erfolgreich in eigenen Projekten anwenden können. Referent des Workshops ist Rainer Grimm, Fachbuchautor und Betreiber des Blogs Modernes C++.

C++20: die Neuerungen umfassend erklärt findet vom 25. bis 27. April 2022 statt. Zur Teilnahme benötigen Sie lediglich einen modernen Browser. Der Kurs ist auf 15 Teilnehmende begrenzt, um viel Raum für Fragen und Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Passt Ihnen der Termin Ende April nicht? Auch Anfang Juli und Ende Oktober steht dieser Intensivworkshop auf dem Programm.

Workshop-Inhalte und Anmeldung

C++20: die Neuerungen umfassend erklärt, interaktiver Online-Kurs an drei Tagen: 25. - 27. April 2022

