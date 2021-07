Container versprechen mehr Effizienz bei der Nutzung der verfügbaren Ressourcen und eine bessere Kontrolle über die IT-Infrastruktur. Allerdings fällt vielen Unternehmen der Einstieg in die komplexe Containertechnik und ihr produktiver Einsatz nicht leicht.

Der iX-Workshop "Container im professionellen Einsatz" richtet sich an IT-Entscheiderinnen und -Umsetzer, deren Unternehmen den Umzug von Anwendungen in die Cloud planen oder bereits begonnen haben, sowie an IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragte. Anhand praktischer Beispiele veranschaulicht Trainer Florian Frank verschiedene reale Szenarien: Die Einbindung von Containern ins Netzwerk, der Austausch von Daten zwischen Containern und das persistente Speichern von Dateien.

Der Kurs findet vom 6. bis zum 9. September 2021 online statt. Um viel Raum für den intensiven Austausch mit dem Trainer zu lassen, ist die Zahl der Teilnehmenden auf 15 begrenzt. Bei der Buchung bis zum 9. August können sich Frühentschlossene einen Rabatt von 10 % auf den Ticketpreis sichern.

Container im professionellen Einsatz, Onlinekurs, 6.–9.9.21: Weitere Informationen und Anmeldung

