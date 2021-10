Container versprechen mehr Effizienz bei der Nutzung der verfügbaren Ressourcen und eine bessere Kontrolle über die IT-Infrastruktur. Allerdings fällt vielen Unternehmen der Einstieg in die komplexe Containertechnik und ihr produktiver Einsatz nicht leicht.

Der iX-Workshop Container im professionellen Einsatz richtet sich an all diejenigen, die in der Systemadministration, als DevOps Engineer oder in der Software-Entwicklung arbeiten und die Vorteile einer Containerisierung ihrer Daten und Anwendungen nutzen möchten.

Anhand praktischer Beispiele veranschaulicht Trainer Florian Frank in dieser viertägigen Schulung verschiedene reale Szenarien. Dazu gehören das Erstellen und anschließende Einbinden von Containern ins Netzwerk, der Austausch von Daten zwischen Containern und das persistente Speichern von Dateien über den Lebenszyklus eines Containers hinaus.

Der Workshop findet vom 22. bis zum 25. November 2021 online statt. Um viel Raum für den intensiven Austausch mit dem Trainer und Zeit für eigene Fragen zu lassen, ist die Zahl der Teilnehmenden auf 15 begrenzt.

Container im professionellen Einsatz, Online-Schulung, 22.–25.11.21: Weitere Informationen und Anmeldung

(jvo)