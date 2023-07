iX-Workshop: Container sicher betreiben

Im Online-Workshop Container sicher betreiben erhalten IT-Entscheider und -Administratoren praxisorientiertes Wissen, um ihre Anwendungen in Containern sicher zu betreiben. Der Workshop richtet sich sowohl an Personen, die den Einsatz von Container-Technologie planen, als auch an Menschen mit ersten Erfahrungen in diesem Bereich.

Der Kurs beschreibt die verschiedenen Optionen zum Betrieb von Containern sowie deren Sicherheitsimplikationen. Die Teilnehmer lernen konkrete Sicherheitsmaßnahmen und -werkzeuge sowie die IT-Grundschutz-Bausteine des BSI zu Containern und Kubernetes kennen. Zudem werden die mit der Containerisierung verbundenen Änderungen im unternehmensinternen Sicherheitsmanagement thematisiert.

Der Workshop findet an vier aufeinanderfolgenden Vormittagen, vom 29. August bis 1. September 2023, statt. Bei Anmeldung bis zum 31. Juli 2023 erhalten Sie einen Rabatt von 10 Prozent auf den Workshop-Preis. Unser Referent Christoph Puppe ist Experte für Kubernetes, OpenShift, Public & Private Cloud sowie Sicherheitsprodukte im Bereich IaaS, PaaS, CaaS und DRaaS.

