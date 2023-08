Der iX-Workshop Cybersicherheit: Aktuelle Angriffstechniken und ihre Abwehr bietet Ihnen einen Einblick in die aktuelle Bedrohungslage im Bereich der IT-Sicherheit. In diesem Workshop lernen Sie praktische Strategien und Techniken zur Abwehr häufig auftretender Angriffe kennen. In einer Laborumgebung demonstriert der Trainer typische Angriffstechniken und stellt wichtige Tools vor, die bei der Erkennung und Abwehr von Angriffen helfen können.

Am Ende des Workshops haben Sie ein Verständnis dafür entwickelt, wie Angreifer vorgehen und welche Schutzmaßnahmen Sie ergreifen können, um Ihre Systeme zu sichern. Auf Basis dieses Wissens lernen Sie, die Schwachstellen und Angriffsmöglichkeiten Ihrer eigenen IT-Infrastruktur zu bewerten und die Wirksamkeit der eingesetzten Sicherheitsmaßnahmen einzuschätzen.

Durch den Workshop führt Oliver Ripka, erfahrener Sicherheitsberater und Trainer bei Söldner Consult. Als Experte für Netzwerksicherheit liegt sein fachlicher Schwerpunkt auf offensiver Sicherheit und Netzwerkanalyse.

Dieser Workshop richtet sich an IT-Administrator:innen, die ihren Blick für IT-Sicherheit schärfen möchten, sowie an Interessierte, die einen Überblick über die Funktionsweise von Cyberangriffen erhalten möchten.

Diese Sicherheitsschulung findet am 11. und 12. September 2023 online statt. Bei Anmeldung bis zum 13. August 2023 erhalten Sie einen Frühbucherrabatt von 10 Prozent auf den Ticketpreis.

Weitere Informationen und Anmeldung

Einen weiteren – bereits buchbaren – Termin für diesen Workshop bieten wir im November an.

(ilk)