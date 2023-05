iX-Workshop: Cybersicherheit – Awareness richtig gemacht (10% Rabatt bis 12.6.)

Im neuen iX-Workshop Cybersicherheit – Awareness richtig gemacht lernen Sie, was erfolgreiche Awareness-Kampagnen ausmacht, insbesondere in Bezug auf Informationssicherheit und Cybersicherheit. Sie erhalten konkrete Ansätze zur Steigerung der Awareness in ihrem Unternehmen und Sie erstellen ein didaktisches Rahmenkonzept, um wichtige Inhalte jeweils passend zur Zielgruppe zu vermitteln.

Dieser Online-Workshop ist aufgeteilt in zwei Sessions mit einer Lernphase von etwa zwei Monaten dazwischen, in der Sie den Input und das Gelernte in Ihrem eigenen Unternehmen einbringen. Er richtet sich an an diejenigen, die ihre Mitarbeitenden für Informationssicherheit und Cybersicherheit sensibilisieren möchten. Dazu gehören zum Beispiel CISOs, Awareness-Manager, CIOs, interessierte CEOs, Verantwortliche für Aus- und Weiterbildung, IT-Leiter und Informationssicherheitsbeauftragte. Wenn Sie Ihr Ticket bis 12.6. buchen, erhalten Sie zehn Prozent Frügbucherrabatt auf die Schulungsgebühr.

Trainerin Swantje Westphal ist Direktorin des Institute for Security and Safety GmbH an der Hochschule Mannheim. Als Ansprechpartnerin für internationale Institutionen ist sie die Vertreterin des ISS in der OEWG der Vereinten Nationen für IKT im Kontext der internationalen Sicherheit und in der WP.29 GRVA der UNECE.

Cybersicherheit: Awareness richtig gemacht Online-Workshop 10. Juli und 13. September, jeweils vormittags von 09:00 bis 12:30 Uhr.

