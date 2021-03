iX-Workshop: Data Science mit Python

Die Programmiersprache Python ist zum Schweizer Taschenmesser für Data Scientists geworden. In dem interaktiven Onlinekurs Datenanalyse mit Python vermittelt Dr. Julian von der Ecken, Senior Data Scientist und Trainer bei Point 8, in intensiven Übungen an zwei Tagen, wie man mit Python Daten einliest, analysiert und visualisiert – inklusive einer Übersicht über die Grundlagen der Sprache zur Auffrischung der Python-Kenntnisse.

Dabei lernen Sie den Python Scientific Stack kennen: die Standard-Bibliotheken numpy zum effizienten Rechnen mit großen Datenmengen und pandas zur Arbeit mit tabellarischen Daten sowie Tools zum Plotten und Visualisieren von Daten. Auch ein Einstieg in das maschinelle Lernen steht auf dem Programm.

Der Workshop findet am 12. und 13. Mai als Onlinekurs per Videokonferenz statt, die Übungen erfolgen in vorbereiteten Jupyter-Notebooks in der Cloud – zur Teilnahme reicht ein aktueller Browser. Der Kurs richtet sich an Entwickler, die intensiv in die Arbeit mit Daten und statistischen Methoden einsteigen wollen. Python-Grundkenntnisse sind dabei von Vorteil. Der Kurs ist auf 15 Teilnehmer beschränkt, sodass viel Platz für Fragen an den Referenten und den Austausch der Teilnehmer untereinander bleibt. Bei Buchung bis zum 14.4. erhalten Sie 10% Frühbucherrabatt.

Datenanalyse mit Python, Online-Workshop, 12.–13.5.2021: Weitere Informationen und Anmeldung

(jvo)