iX-Workshop: DevSecOps – Automatisierte Sicherheitstests für Webanwendungen

Im DevOps-Kontext sollte man Sicherheit idealerweise als integralen Bestandteil mitdenken. Hierfür hat sich der Begriff DevSecOps etabliert. Im online iX-Workshop DevSecOps: Automatisierte Sicherheitstests für die WebApp-Entwicklung am 13. und 14 Juni 2023 lernen Sie, wie Sie automatisierte Sicherheitsprüfungen auf Anwendungsebene in Ihren DevSecOps-Prozess einbinden.

Die zweitägige Schulung widmet sich zunächst den Sicherheitsgrundlagen moderner Webanwendungen. An praktischen Beispielen vertiefen Sie anschließend das theoretisch Erlernte in der Praxis in einer Demo-und-Übungs-Umgebung in der Cloud. Sie lernen Werkzeuge kennen, die sich für die Überprüfung von Anwendungen und Systemen eignen und sehen, wie man diese in eine bestehende Pipeline integriert und wie man die Ergebnisse interpretiert.

Die Schulung richtet sich an DevOps-Entwickler:innen, Administrator:innen und IT-Security-Beauftragte und bietet Raum für einen intensiven Austausch. Trainer Christian Biehler ist Gründer und Geschäftsführer der bi-sec GmbH und Experte im Bereich von IT-Sicherheitsprüfungen. In diesem Workshop vor den Sommerferien sind noch einige Plätze frei.

