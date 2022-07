iX-Workshop: DevSecOps – Automatisierte Sicherheitstests in der Entwicklung

Auch bei DevOps gilt es, die IT-Sicherheit als integralen Bestandteil zu berücksichtigen. In diesem Kontext spricht man bei den eingesetzten Sicherheitsmechanismen von DevSecOps. Die Teilnehmenden des iX-Workshops DevSecOps: Automatisierte Sicherheitstests für die WebApp-Entwicklung erlernen die Integration von automatisierten Sicherheitsprüfungen auf Anwendungsebene in den DevSecOps-Prozess.

Der Kurs widmet sich zunächst den Sicherheitsgrundlagen moderner Webanwendungen. An praktischen Beispielen vertiefen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend das theoretisch Erlernte in der Praxis in der bi-sec-Demo-und-Übungs-Umgebung in der Cloud. Thematisiert wird auch, welche Werkzeuge für die Überprüfung von Anwendungen und Systemen eingesetzt werden können, wie man diese in die bestehende Jenkins-Pipeline integriert und wie man die Ergebnisse interpretiert.

Der Kurs richtet sich an DevOps-Entwickler, Admins und IT-Security-Beauftragte. Er findet am 5. und 6. September 2022 online statt und bietet dank der begrenzten Teilnehmendenzahl von 15 Raum für intensiven Austausch. Trainer Christian Biehler ist Gründer und Geschäftsführer der bi-sec GmbH und dank langjähriger Erfahrung Experte im Bereich der IT-Sicherheitsprüfungen.

Frühentschlossenen winken bei der Buchung des Tickets bis zum 8. August 10 Prozent Rabatt.

DevSecOps: Automatisierte Sicherheitstests für die WebApp-Entwicklung, Onlinekurs, 20. & 21. Juni 2022: Weitere Informationen und Anmeldung

Diesen Kurs bieten wir auch Anfang November an, sollte Ihnen der September-Termin nicht passen.

