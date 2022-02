iX-Workshop: Die Cloud sicher nutzen

Deutsche Unternehmen und Institutionen gehen mit ihren Daten zunehmend in die Public Cloud. Doch wie schützen Sie ihre Daten und Anwendungen vor Diebstahl und Industriespionage? Und wie steht es um den Datenschutz? Wie vermeidet man eine Abhängigkeit von dem Cloud-Anbieter, an dessen Dienste man sich bindet? Welche Fähigkeiten und Kenntnisse benötigt das eigene IT-Team, um Daten und Dienste erfolgreich in einer Cloud-Infrastruktur oder einer Hybrid-Umgebung zu managen?

Der zweitägige iX-Workshop Sichere Cloud-Nutzung für IT-Entscheidende und -Umsetzende sowie Sicherheits- und Datenschutzbeauftragte liefert das Handwerkszeug für den sicheren Einsatz der Public Cloud. Sie lernen wichtige Sicherheitsstandards, Best Practices und konkrete Maßnahmen zur Absicherung von Microsoft Azure kennen und entwickeln ein handfestes Konzept für die sichere Cloud-Nutzung in Ihrem Unternehmen. Die Referentin Inés Atug von HiSolutions AG ist studierte Mathematikerin und seit 2012 in der IT-Sicherheit tätig. Ihre Schwerpunkte sind Kryptographie, Datenschutz und sicheres Cloud-Computing.

Der interaktive Online-Workshop findet am 24. und 25. Februar 2022 als Videokonferenz statt. Er ist auf 15 Teilnehmende begrenzt, um viel Raum für Fragen an die Referentin und den Austausch untereinander zu lassen. Der Kurs findet zusätzlich im April, Juni, August, Oktober sowie Dezember statt.

Sichere Cloud-Nutzung, 24.-25.2.2022, Online-Workshop

Eine vollständige Übersicht der iX-Workshops in der ersten Jahreshälfte 2022 finden Sie in unserem Programm-Flyer zum Download.

