iX-Workshop: Digitale Supply-Chain mit SAP ECC und SAP S/4HANA

Die mobile Datenerfassung (MDE) ist ein Konzept, dass die Datenerfassung abseits klassischer stationärer Rechner ermöglicht. Damit kann die MDE Unternehmen bei der Umsetzung papierloser Lieferketten unterstützen – und damit die Prozessqualität und -genauigkeit steigern.

Der eintägige iX-Workshop "Die digitale Supply-Chain: Mobile Datenerfassung mit SAP ECC und SAP S/4HANA" beleuchtet die mobile Datenerfassung in der Supply-Chain mit SAP rundherum. Dabei geht es auch um die Auswahl der richtigen Hardware, hauptsächlich aber um die Betrachtung aus Prozess-Sicht: Waren-Ein- und Ausgang, Lagerverwaltung, Produktion und Versand. Der Kurs richtet sich sowohl an Verantwortliche aus der IT als auch aus der Logistik/Produktion, die die Digitalisierung in ihrem Unternehmen vorantreiben möchten. Voraussetzung ist dabei, dass Ihr Unternehmen zumindest in Teilen der Lieferkette SAP S/4HANA oder dessen Vorgänger SAP ECC verwendet.

Trainer Cedric King ist Geschäftsführer der Rewion Processes GmbH, SAP Consultant und Projektmanager für mittlere und große SAP Projekte. Der Kurs findet am 17. März über ein gängiges Videokonferenztool statt. Die Begrenzung auf 15 Personen gewährleistet, dass Fragen der Teilnehmenden ausführlich beantwortet werden können. Bei Buchung bis 17. Februar winken zudem 10 % Rabatt.

Die digitale Supply-Chain: Mobile Datenerfassung mit SAP ECC und SAP S/4HANA, Onlinekurs, 17.3.22: Weitere Informationen und Anmeldung

Die vollständige Übersicht der iX-Workshops in der ersten Jahreshälfte 2022 finden Sie in unserem Programm-Flyer zum Download.

(jvo)