Der neue iX-Workshop Effiziente IT-Sicherheit für kleine und mittlere Unternehmen richtet sich an KMU, die ihre IT-Sicherheit verbessern möchten, aber häufig nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung haben. In zwei Tagen erhalten Sie einen Einblick in die aktuelle IT-Bedrohungslage und erfahren, was sie konkret und nachhaltig zur Absicherung ihres Unternehmens tun können.

Trainer dieser Schulung ist Pentester und Sicherheitsexperte Dr. Björn Kaidel der secuvera GmbH. Er vermittelt mögliche Ansatzpunkte und Best Pratices und gibt Hinweise, wie Sie eine sinnvolle Cybersicherheitsstrategie entwickeln und einführen können. Der Workshop wird über Zoom durchgeführt. Es wird kein besonderes Fachwissen vorausgesetzt; eine gewisse IT-Affinität ist jedoch hilfreich. Bei Buchung bis 29.3. erhalten Sie 10% Frühbucherrabatt.

Weitere Informationen und Anmeldung

Effiziente IT-Sicherheit für kleine und mittlere Unternehmen, Online-Workshop am 27. und 28. April 2023.

Einen weiteren, bereits buchbaren, Termin für diesen Workshop bieten wir Anfang September.

(akl)