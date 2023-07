iX-Workshop: Effiziente IT-Sicherheit für kleine und mittlere Unternehmen

Verbessern Sie die IT-Sicherheit in Ihrem kleinen oder mittleren Unternehmen (KMU) mit unserem iX-Workshop. In nur zwei Tagen erhalten Sie sinnvolle Ansätze für einen kosteneffizienten Schutz sowie praxisnahe Lösungen und Strategien - speziell auf die Bedürfnisse von KMU zugeschnitten.

Ausgehend von der aktuellen Bedrohungslage im Bereich der Informationstechnologie erläutern Ihnen unsere Sicherheitsexperten, welche konkreten Schritte Sie unternehmen können, um Ihr Unternehmen abzusichern. Sie erfahren, wie Sie mit begrenzten Ressourcen effiziente Maßnahmen ergreifen können, um Ihre IT-Sicherheit zu verbessern und Risiken zu minimieren. Neben grundlegenden Tätigkeiten, Best Practices und typischen Fallstricken werden auch Meilensteine für die Projektplanung vorgestellt.

Der Einführungsworkshop legt den Fokus auf einen allgemeinen Überblick über die relevanten Themen und Technologien. In Diskussionen werden die Inhalte veranschaulicht und Sie haben die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen.

Trainer dieses Kurses sind Sicherheitsexperten der secuvera GmbH: Dr. Björn Kaidel - Pen-Tester, Dozent und Fachautor, Ann-Kathrin Udvary - leitende Cybersicherheitsberaterin und Viktor Rechel - leitender Cybersicherheitsberater.

Der Workshop richtet sich an Unternehmen mit 10 bis 1000 Mitarbeitenden, die über kein oder nur ein rudimentäres Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) verfügen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Ihre IT-Administration selbst durchführen oder an einen IT-Dienstleister ausgelagert haben. Er dient als Einführung in das Thema Cybersicherheit und richtet sich daher vorrangig an Personen oder Firmen, die sich bisher noch nicht oder nur wenig mit diesem Themengebiet beschäftigt haben und jetzt den Einstieg wagen wollen. Zielgruppe sind in erster Linie Personen, die in der jeweiligen Firma für Geschäftsrisiken, Strategie und/oder Administration zuständig sind. Bei Anmeldung bis zum 7. August 2023 erhalten Sie 10% Frühbucherrabatt.

