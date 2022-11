iX-Workshop: Einführung in SAP S/4HANA (Last Call)

Der iX-Workshop Einführung in SAP S/4HANA (Cloud) am 22. November 2022 richtet sich an IT-Verantwortliche, die für die Auswahl der passenden Enterprise-Resource-Planning-Software in ihrem Unternehmen zuständig sind. In dieser eintägigen Online-Schulung lernen Sie SAPs aktuelles ERP-System SAP S/4HANA kennen. Sie erfahren, was S/4HANA von der Vorgängerversion SAP ECC unterscheidet, und wie Sie die Software sowohl on-Premises als auch in der Cloud einrichten und betreiben.

Die Schulung geht praxisnah auf die aktuellen Herausforderungen bei der ERP-Auswahl ein und zeigt Ihnen, welche Fragen Sie vor der Einführung von S/4HANA in Ihrem Unternehmen klären müssen. Auch Migrationsaspekte bei einem Umstieg von SAP ECC zu SAP S/4 HANA kommen im Workshop zur Sprache. Trainer Marco Fröhlich ist SAP Managing Consultant bei der Rewion Processes GmbH und leitet S/4HANA Migrations- und Einführungsprojekte bei Unternehmen verschiedenster Größen.

(akl)