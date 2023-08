iX-Workshop: Entra ID (Azure Active Directory) gegen Angriffe absichern

Microsofts Cloud-basierter Identitäts- und Zugriffsverwaltungsdienst Entra ID – bisher bekannt als Azure Active Directory – ist als zentraler Bestandteil vieler Unternehmensnetzwerke ein beliebtes Ziel für Ransomware und andere Angriffe.

Im Online-Workshop Angriffe auf und Absicherung von Entra ID (Azure Active Directory) erfahren Sie, wie Angreifer Fehlkonfigurationen der Microsoft Cloud und fehlende Härtungsmaßnahmen erkennen und ausnutzen. Darauf aufbauend zeigt Ihnen Referent Frank Ully, wie Sie Ihre Entra ID-Umgebung inklusive der Azure-Dienste effektiv absichern und gibt Ihnen Empfehlungen. Mit den Unterlagen, die Sie in dieser Schulung erhalten, können Sie im Anschluss selbstständig üben.

Der Workshop findet vom 5. bis 6. Oktober 2023 statt und richtet sich an Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Administration, IT-Leitung und IT-Sicherheit. Referent Frank Ully ist erfahrener Penetrationstester und Head of Research bei der Oneconsult Deutschland AG in München. Bis zum 7. September erhalten Sie 10 Prozent Frühbucherrabatt auf den Ticketpreis.

