iX-Workshop: Erfolgreiche Cloud-Migration mit einem Cloud Competence Center

Bei der Cloud-Transformation bietet es sich an, auf unternehmensinterne Kompetenz zu setzen. Der iX-Workshop "Die interne IT als Cloud Provider" zeigt, wie Unternehmen zu diesem Zweck ein eigenes Cloud Competence Center aufbauen, das sich intensiv den grundlegenden Cloud-Themen beschäftigt und als internes Beraterteam dient. Den Mitarbeitenden steht es bei Fragen zur Verfügung, zudem hilft es bei der Definition von Best Practices und fungiert als Kontrollinstanz.

Der eintägige Workshop richtet sich an Cloud-Architekten und an IT- und Projektverantwortliche, die mit ihrem Unternehmen den Umzug in die Cloud planen oder durchführen. Erste Erfahrungen mit Cloud-Diensten sollten vorhanden sein. Trainer Fabian Brechlin ist Geschäftsführer der Rewion GmbH und berät und unterstützt Unternehmen bei Cloud- und Modern-Workplace-Projekten.

Der Kurs findet am 8. Februar 2022 als Onlinekurs statt und ist auf 20 Teilnehmende begrenzt. Damit ist ausreichend Raum für individuelle Fragen und den Austausch zum Aufbau ihres Cloud Competence Centers gewährleistet. Zur Teilnahme genügt ein Webbrowser. Frühentschlossenen winkt bei der Buchung bis zum 11. Januar ein Rabatt von 10 % auf das Ticket. Im Mai, Juli und September findet der Workshop ebenfalls statt.

