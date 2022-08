iX-Workshop: IAM und Single Sign-on mit Keycloak

Keycloak ist Red Hats zertifizierte Implementierung des OpenID-Connect-Protokolls. Mit dem quelloffenen Tool lassen sich Benutzer aus Verzeichnisdiensten wie Active Directory oder LDAP mittels Single Sign-On und Mehrfaktor-Authentifizierung sicher bei verschiedenen Web-Anwendungen anmelden.

In der dreitägigen Online-Schulung Grundlagen von SSO mit Keycloak lernen Sie, wie Sie Keycloak als Identity Provider für Ihr Unternehmen aufsetzen, konfigurieren und mit Diensten und Anwendungen integrieren. Das in Keycloak integrierte OTP-Verfahren unterstützt Soft-Tokens (Smartphone + App) und bietet ein Self-Service-Portal zur Konfiguration. Diese eingebaute One-Time-Password-Funktion wird im Training gezeigt und erklärt.

Die Online-Schulung findet vom 21. bis 23. September in einer browserbasierten Lern- und Übungsumgebung statt. Trainer Tilman Kranz verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Administration sowie in der Einrichtung von Verzeichnisdiensten. Er berät Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung von Compliance-Richtlinien.

Die Teilnahme ist auf 12 Personen beschränkt, um viel Gelegenheit für den Austausch mit dem Referenten und den anderen Teilnehmenden zu schaffen. Bei Buchung bis zum 24.8. erhalten Sie 10 Prozent Frühbucherrabatt auf die Schulungsgebühr.

Grundlagen von SSO mit Keycloak, Online-Workshop, 21.-23. September 2022: Weitere Informationen und Anmeldung

Diesen Kurs bieten wir auch Anfang Dezember 2022 an.

