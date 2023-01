iX-Workshop: IT-Governance planen, implementieren, überwachen

IT-Governance hilft, IT-Ressourcen möglichst effzient einzusetzen und die Strategien und Ziele Ihres Unternehmens optimal zu unterstützen. Im eintägigen Online-Workshop IT-Governance planen, implementieren, überwachen am 2. März erhalten Sie neben einem fundierten Einblick in die Grundlagen und Prinzipien der IT-Governance auch die Tools und Best Practises zur Umsetzung im eigenen IT-Umfeld an die Hand.

Die Online-Schulung richtet sich besonders an IT-Team- und Abteilungsleiter:innen, sowie an andere Führungskräfte mit starkem IT- und Digitalisierungsfokus. Die Veranstaltung bietet Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch mit anderen IT-Entscheidenden.

Referent Maurico de Sousa unterstützt als Consultant für IT-Strategie und Portfolio Management bei Rewion Unternehmen und Organisationen bei der Modernisierung und Automatisierung von Unternehmensprozessen. Wenn Sie Ihr Ticket bis 1. Februar 2023 buchen, erhalten Sie 10 Prozent Frühbucherrabatt.

Mehr Informationen und Anmeldung

(akl)