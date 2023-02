iX-Workshop: IT-Governance planen, implementieren und überwachen (online)

Eine IT-Governance-Strategie hilft, IT-Ressourcen möglichst effzient einzusetzen und die Ausrichtung sowie die konkreten Ziele Ihres Unternehmens optimal zu unterstützen. Im eintägigen Online-Workshop IT-Governance planen, implementieren, überwachen am 2. März erhalten Sie neben einem fundierten Einblick in die Grundlagen und Prinzipien der IT-Governance auch die Tools und Best Practises zur Umsetzung im eigenen IT-Umfeld an die Hand.

Die Online-Schulung richtet sich besonders an IT-Team- und Abteilungsleiter:innen, sowie an andere Führungskräfte mit starkem IT- und Digitalisierungsfokus. Die Veranstaltung bietet Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch mit anderen IT-Entscheidenden.

Referent Maurico de Sousa unterstützt als Consultant für IT-Strategie und Portfolio Management bei Rewion Unternehmen und Organisationen bei der Modernisierung und Automatisierung von Unternehmensprozessen.

Mehr Informationen und Anmeldung

(akl)