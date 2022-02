iX-Workshop: IT-Recht für Admins – Grundlagen, Stolperfallen und Praxis

Das IT-Recht betrifft im Unternehmen vor allem die Admins. Der eintägige iX-Workshop "Recht für Admins – Rechtssicherer IT-Betrieb" klärt darüber auf, was sie aus rechtlicher Sicht dürfen und was sie sogar müssen. Der Kurs richtet sich darüber hinaus jedoch auch an IT-Entscheider und -Sicherheitsbeauftragte.

Durchgeführt wird der Workshop von einem eingespielten Team aus einem Techniker und einem Juristen: Dr. Christoph Wegener ist seit 1999 freiberuflicher Berater mit der wecon.it-consulting in den Bereichen Informationssicherheit, Datenschutz und Open Source. Joerg Heidrich ist Justiziar, Datenschutzbeauftragter von Heise Medien und zusätzlich als Rechtsanwalt in Hannover tätig. In diesem Online-Workshop beleuchten die beiden die wichtigsten rechtlichen Fragen aus dem IT-Alltag. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 15 begrenzt. Damit bleibt die Gelegenheit, das Vermittelte durch Fragen und Diskussionen zu vertiefen und Situationen aus dem eigenen IT-Alltag zu diskutieren.

Der Workshop findet am 24. März 2022 als Online-Schulung statt. Zur Teilnahme genügt ein aktueller Webbrowser. Frühentschlossenen winkt bei der Buchung bis zum 24. Februar ein Rabatt von 10 % auf den Ticketpreis. Der Workshop soll außerdem noch einmal im Juni durchgeführt werden.

Recht für Admins – Rechtssicherer IT-Betrieb: Grundlagen, Stolperfallen und praktische Lösungen, Online-Workshop, 24.2.: Weitere Informationen und Anmeldung

Eine Gesamtübersicht der iX-Workshops in der ersten Jahreshälfte 2022 finden Sie in unserem Programm-Flyer zum Download.

(jvo)