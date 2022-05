iX-Workshop: IT-Recht für Admins – Grundlagen, Stolperfallen und Praxis

Das IT-Recht betrifft im Betriebsalltag vor allem die Administratorinnen und Administratoren. Der eintägige iX-Workshop Recht für Admins – Rechtssicherer IT-Betrieb klärt darüber auf, was IT-Administrierenden aus rechtlicher Sicht erlaubt ist – und wozu sie in manchen Situationen juristisch sogar verpflichtet sind. Die Schulung richtet sich jedoch nicht nur an System- und Netzwerkverwaltende sondern auch an IT-Entscheider und an Sicherheitsbeauftragte, die sich einen guten Überblick über die rechtliche Lage und den Handlungsspielraum für das eigene Unternehmen verschaffen möchten.

Recht – handfest, aber nicht trocken erklärt

In diesem Online-Workshop beleuchten die beiden Referenten auf die wichtigsten rechtlichen Fragen aus dem IT-Alltag. Während der Schulung besteht Gelegenheit, das Vermittelte durch Fragen und Diskussionen zu vertiefen und Situationen aus dem eigenen IT-Alltag einzubringen.

Durchgeführt wird der Workshop von einem eingespielten Team aus einem Techniker und einem Juristen: Dr. Christoph Wegener ist seit 1999 freiberuflicher Berater mit der wecon.it-consulting in den Bereichen Informationssicherheit, Datenschutz und Open Source. Joerg Heidrich ist Justiziar, Datenschutzbeauftragter von Heise Medien und zusätzlich als Rechtsanwalt in Hannover tätig.

