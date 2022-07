iX-Workshop: IT-Recht für Admins – Grundlagen, Stolperfallen und Praxis

Das IT-Recht betrifft im Betriebsalltag vor allem die Administratorinnen und Administratoren. Der eintägige iX-Workshop Recht für Admins – Rechtssicherer IT-Betrieb: Grundlagen, Stolperfallen und praktische Lösungen am 1. September 2022 klärt darüber auf, was IT-Administrierenden aus rechtlicher Sicht erlaubt ist – und wozu sie in manchen Situationen juristisch sogar verpflichtet sind.

Die Schulung richtet sich jedoch nicht nur an System- und Netzwerkverwaltende sondern auch an IT-Entscheider und an Sicherheitsbeauftragte, die sich für das eigene Unternehmen einen fundierten Überblick über die rechtliche Lage mit ihren Möglichkeiten und Risiken verschaffen möchten.

Recht – handfest, aber nicht trocken erklärt

In diesem Online-Workshop gehen die beiden Referenten auf die wichtigsten rechtlichen Fragen aus dem IT-Alltag ein. Während der Schulung besteht Gelegenheit, das Vermittelte durch Fragen und Diskussionen zu vertiefen und Situationen aus dem eigenen IT-Alltag einzubringen.

Durchgeführt wird der Workshop von einem eingespielten Team aus einem Techniker und einem Juristen: Dr. Christoph Wegener ist seit 1999 freiberuflicher Berater mit der wecon.it-consulting in den Bereichen Informationssicherheit, Datenschutz und Open Source. Joerg Heidrich ist Justiziar, Datenschutzbeauftragter von Heise Medien und zudem als Rechtsanwalt in Hannover tätig.

Bei Buchung bis 4. August erhalten Sie 10 Prozent Frühbucherrabatt auf die Workshop-Gebühr.

