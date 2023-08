iX-Workshop: IT-Recht für Admins – Grundlagen, Stolperfallen und Praxis

Administratoren sind in Unternehmen mit umfangreichen Befugnissen ausgestattet: Sie haben Zugriff auf sensible Daten, verwalten Benutzerkonten und Zugriffsrechte, Lizenzen und urheberrechtlich geschütztes Material, verantworten Fehlkonfigurationen oder Sicherheitslücken, prüfen IT-Verträge und gehen aktiv gegen Angriffe, Viren oder andere Bedrohungen vor. Dabei müssen sie sich mit verschiedenen rechtlichen Aspekten auseinandersetzen, um die Unternehmens-IT rechtssicher zu betreiben und mögliche Risiken zu minimieren.

Anzeige

In dem praxisorientierten Workshop IT-Recht für Admins – Grundlagen, Stolperfallen und Praxis erklären Ihnen der Jurist Joerg Heidrich und der Techniker Christoph Wegener, wie Sie als IT-Spezialist mit konkreten rechtlichen Fragen in Ihrer täglichen Arbeit umgehen. Sie erfahren, was Sie als Administrator aus rechtlicher Sicht dürfen, welche Grenzen Sie beachten müssen und in welchen Situationen Sie sogar rechtlichen Verpflichtungen unterliegen.

Angesprochen sind nicht nur System- und Netzwerkadministratoren, sondern auch IT-Entscheider und Sicherheitsbeauftragte, die sich einen fundierten Überblick über die Rechtslage mit ihren Möglichkeiten und Risiken verschaffen wollen.

Rechtsfragen anhand von Praxisbeispielen erläutert

Unsere erfahrenen Referenten gehen in diesem Online-Workshop auf konkrete Rechtsfragen ein, die im IT-Alltag auftreten. Sie haben die Möglichkeit, das vermittelte Wissen durch Fragen und Diskussionen zu vertiefen und eigene Situationen einzubringen. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt sichern Sie sich daher rechtzeitig Ihren Platz.

Der Workshop wird von einem eingespielten Team aus einem Techniker und einem Juristen durchgeführt: Dr. Christoph Wegener ist seit 1999 mit wecon.it-consulting freiberuflicher Berater in den Bereichen Informationssicherheit, Datenschutz und Open Source. Joerg Heidrich ist Justiziar und Datenschutzbeauftragter bei Heise Medien und außerdem als Rechtsanwalt in Hannover tätig.

Weitere Informationen und Anmeldung

IT-Recht für Admins – Grundlagen, Stolperfallen und Praxis, Online-Workshop am 21. September 2023



Bei Anmeldung bis zum 23. August 2023 erhalten Sie einen Frühbucherrabatt von 10 Prozent auf den Ticketpreis.

Anzeige

Weitere Termine für diesen Workshop

Im September keine Zeit? Für diesen Workshop gibt es im Herbst einen weiteren Termin im November. Auch hierfür können Sie bereits Ihr Frühbucher-Ticket bestellen.

(ilk)