iX-Workshop: IT-Sicherheit nach ISO 27001 (Last Call)

Sie planen, ein Information Security Management System (ISMS) gemäß ISO 27001 einzuführen? In unserem interaktiven iX-Workshop IT-Sicherheit nach ISO 27001 umsetzen erhalten Sie eine fundierte Einführung in die Grundlagen der internationalen Norm für Informationssicherheit und profitieren von Best Practices und Lösungsansätzen für die erfolgreiche Umsetzung in Ihrem Unternehmen.

An zwei Vormittagen begleitet Sie unser Trainer Björn Lemberg durch den Kurs, macht Sie mit grundlegenden Tätigkeiten, aber auch typischen Fallstricken vertraut und stellt Ihnen wichtige Meilensteine der Projektplanung vor. Als leitender Berater der Secuvera GmbH unterstützt er Organisationen bei der Einführung, Aufrechterhaltung, Verbesserung und Prüfung von Informationssicherheitsmanagementsystemen.

Dieser Workshop richtet sich an Informationssicherheitsbeauftragte, IT-Mitarbeitende und Führungskräfte, die einen fundierten Einblick in das Thema erhalten möchten. Die Inhalte des Workshops werden durch Gruppenarbeiten und Diskussionen veranschaulicht und vertieft, um einen praxisnahen Lernansatz zu gewährleisten.

Weitere Informationen und Anmeldung

Orientierungsworkshop IT-Sicherheit nach ISO 27001 umsetzen, Online, an zwei Vormittagen: 5. und 6. September 2023. Dieser Workshop findet dieses Jahr ebenfalls im November 2023 statt.

(ilk)