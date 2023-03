iX-Workshop: IT-Sicherheit nach ISO 27001 (mit Frühbucherrabatt)

Sie planen die Einführung eines Information Security Management Systems (ISMS) nach ISO 27001? An zwei Vormittagen vermittelt Ihnen der iX-Workshop IT-Sicherheit nach ISO 27001 umsetzen am 3. und 4. Mai 2023 die Grundlagen der internationalen Norm für Informationssicherheit und gibt praktische Hinweise und Lösungsansätze für die Umsetzung von ISO 27001 im eigenen Unternehmen.

Der Workshop dient als Orientierungshilfe und beleuchtet neben den grundlegenden Tätigkeiten, Best Practices und typischen Fallstricken auch Meilensteine der Projektplanung bei der Einführung Ihres ISMS. Er richtet sich an Informationssicherheitsbeauftragte, Mitarbeitende in der IT sowie Führungskräfte. Die Inhalte des Workshops werden durch Gruppenarbeiten und Diskussionen veranschaulicht und vertieft. Referent Björn Lemberg begleitet als leitender Berater der Secuvera GmbH Organisationen bei der Etablierung, Aufrechterhaltung, Verbesserung und Prüfung von Informationssicherheit-Managementsystemen.

Weitere Informationen und Anmeldung

Orientierungsworkshop IT-Sicherheit nach ISO 27001 umsetzen, Online, an zwei Vormittagen: 3. und 4. Mai 2023. Dieser Workshop findet dieses Jahr auch noch mal im September und November 2023 statt.

Bei Buchung bis 4. April 2023 erhalten Sie 10 Prozent Frühbucherrabatt auf die Workshop-Gebühr.

(akl)