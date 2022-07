iX-Workshop: KRITIS – Spezielle Prüfverfahrenskompetenz für § 8a BSIG

Kritische Infrastrukturen (KRITIS) in Unternehmen und behördlichen Einrichtungen unterliegen einem besonderen, in § 8a Absatz 1 BSIG verankerten, Sicherheitsanspruch. Im zweitägigen iX-Workshop Spezielle Prüfverfahrenskompetenz für § 8a BSIG am 31. August und 1. September erhalten Sie nach bestandener Abschlussprüfung am Ende der Schulung die Zusatzqualifikation „Spezielle Prüfverfahrenskompetenz für § 8a BSIG“. Nach erfolgreicher Teilnahme können Sie damit Sicherheitsprüfungen nach § 8a des Gesetzes des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik durchführen.

Der Online-Workshop richtet sich insbesondere an unternehmensinterne Revisoren und Auditoren, an Wirtschaftsprüfende mit IT-Prüfungserfahrung sowie an Mitarbeitende der prüfenden Stelle und von Betreibern kritischer Infrastrukturen (KRITIS). Um einen intensiven Austausch untereinander und ein optimale Vorbereitung auf die anschließende Prüfung und Zertifizierung zu ermöglichen, ist diese Schulung auf 15 Teilnehmende beschränkt.

Die Referentin Christin Wilde-Nebauer vom Beratungsunternehmen für Security und IT-Management HiSolutions ist Certified Lead Auditor nach ISO 27001. Dieser iX-Workshop folgt dem BSI-Schulungskonzept. Bei Buchung bis 3. August erhalten Sie zehn Prozent Rabatt auf die Workshopgebühr.

Weitere Informationen und Anmeldung

Online-Workshop KRITIS: Spezielle Prüfverfahrenskompetenz für § 8a BSIG, am 31. August und 1. September 2022

