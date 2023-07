iX-Workshop: Keycloak mit eigenen Extensions erweitern

Keycloak ist eine immer häufiger verwendete Open Source Software, die als Identity and Access Management (IAM) und Single Sign-On (SSO) Lösung entwickelt wurde. Sie bietet Funktionen für Authentifizierung, Autorisierung und Single Sign-On (SSO) für Webanwendungen und -dienste. Ein großer Vorteil der freien Software ist die einfache Erweiterbarkeit. Dies wird durch ein Standard-Java SPI (Service Provider Interface) ermöglicht. Das SPI-Pattern bildet nahezu alle wichtigen Funktionen von Keycloak ab, so dass die Software leicht an eigene Anforderungen und Einsatzszenarien angepasst werden kann.

Anzeige

Im Hands-on-Workshop Keycloak: Funktionalität durch eigene Extensions erweitern lernen Sie an zwei Tagen, wie Sie eigene Erweiterungen entwickeln. Gemeinsam mit unserem Trainer Nico Köbler implementieren Sie die gängigsten Service Provider Interfaces (SPIs) für Keycloak, erstellen Beispielapplikationen und lernen die SPIs für User Storage, Authentication, Requested Actions, Resource Provisioning und Event Monitoring kennen. Abschließend können Sie einige der entwickelten Erweiterungen in einem Integrationstest-Szenario auf einem "echten" Keycloak-Server testen.

Trainer Niko Köbler ist seit über 8 Jahren als freiberuflicher Berater, Entwickler und Trainer für Keycloak, Identity & Access Management (IAM) und Single-Sign-On (SSO) in Unternehmen europaweit tätig.

Der Online-Workshop findet am 19. und 20. September statt und richtet sich an Software-Entwickler:innen, die Keycloak entsprechend ihrer eigenen Anforderungen flexibel um zusätzliche Features erweitern möchten.. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt, damit genügend Raum für den Austausch untereinander und mit dem Referenten bleibt. Bei Anmeldung bis zum 21. August 2023 erhalten Sie 10 % Frühbucherrabatt auf den Ticketpreis.

Weitere Informationen und Anmeldung

Keycloak: Funktionalität durch eigene Extensions erweitern, Online-Workshop am,19. und 20. September 2023.

Bei Anmeldung bis zum 21. August 2023 erhalten Sie 10 % Frühbucherrabatt auf den Ticketpreis.

Diesen Workshop können Sie ebenfalls im November buchen.

(ilk)