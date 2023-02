iX-Workshop: Kosten senken bei der Cloud-Nutzung (mit Rabatt)

Unterschiedliche und nicht immer transparente Abrechnungs- und Gebührenmodelle der Cloud-Anbieter führen dazu, dass bei einer Migration in die Public Cloud der Überblick schnell verloren gehen kann. Der eintägige iX-Workshop Kosteneffiziente Cloud-Nutzung am 30. März verschafft den Durchblick und liefert eine umfassende Übersicht über effektives Kostenmanagement in der Public Cloud.

Der Workshop beleuchtet die unterschiedlichen Kostenmodelle der großen Anbieter Amazon AWS, Microsoft Azure und Google GCP. Außerdem lernen Sie versteckte Kostenfallen und verzichtbare Posten kennen, damit sich diese bei Ihren eigenen Cloud-Workloads vermeiden lassen. Trainer Constantin Söldner beschäftigt sich als Berater und Trainer mit Cloud-Programmierung und -Automatisierung. Er zeigt Ihnen auch, welche Tools dabei helfen, jederzeit den Überblick über Ihre Cloud-Kosten zu behalten.

Der iX-Workshop richtet sich an Führungskräfte mit Budgetverantwortung, an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Controlling, Cloud-Architekten und Projektmanagerinnen. Grundlegende Erfahrungen im Bereich Public Cloud sind wünschenswert, aber keine Teilnahmevoraussetzung. Gern können Sie auch erste Pläne für den Einsatz der Public Cloud im eigenen Unternehmen mitbringen. Bei Buchung bis 1.3. erhalten Sie 10 Prozent Rabatt auf die Workshop-Gebühr.

Weitere Informationen und Anmeldung

Kosteneffiziente Cloud-Nutzung, Online-Tagesworkshop am 30. März 2023.

Der März-Termin passt nicht? Diesen Cloud-Workshop bieten wir ebenfalls am 5. Oktober an.

(akl)