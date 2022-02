iX-Workshop: Kosteneffiziente Nutzung der Public Cloud

Die Verlagerung von Workloads in die Cloud hat viele Vorteile. Unterschiedliche Abrechnungs- und Gebührenmodelle führen jedoch dazu, dass der finanzielle Faktor beim Einstieg in die Public Cloud für Unternehmen schnell unübersichtlich werden kann. Der eintägige iX-Workshop Kosteneffiziente Cloudnutzung liefert Ihnen eine umfassende Übersicht über effektives Kostenmanagement in der Public Cloud.

Diese Online-Schulung beleuchtet die unterschiedlichen Kostenmodelle der großen Anbieter wie Amazon AWS, Microsoft Azure und Google GCP. Außerdem lernen Sie versteckte Kostenfallen und überflüssige Posten kennen. Die Referenten, praxiserfahrene Cloud-Experten von Söldner Consult, zeigen Ihnen auch, welche Tools dabei helfen, den Überblick zu behalten.

Der iX-Workshop findet am 25.3. statt und richtet sich an Führungskräfte mit Budgetverantwortung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Controlling, Cloud-Architekten und Projektmanagerinnen. Erste Erfahrungen im Bereich der Public Cloud sind wünschenswert, aber keine Teilnahmevoraussetzung. Gern können Sie auch erste eigene Pläne für den Einsatz der Public Cloud mitbringen. Der Workshop ist auf 15 Teilnehmende begrenzt, sodass viel Gelegenheit für einen Erfahrungsaustausch sowie für eigene Fragen besteht.

Noch bis 25.2. erhalten Sie 10 Prozent Frühbucherrabatt auf die Workshop-Gebühr. Sollte Ihnen der Termin im März nicht passen, können Sie auch im Frühsommer teilnehmen. Der Kurs findet am 17.6. noch einmal statt.

Kosteneffiziente Cloudnutzung, Online-Workshop, 25.3.22: Weitere Informationen und Anmeldung

(akl)